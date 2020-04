Da Argentero a Boni, il 25 aprile 40 attori nel film "Pandemia"

Roma, 23 apr. (askanews) - E' una sorta di moderno Decamerone il progetto ideato da Angelo Longoni a cui hanno contributo quaranta attori e registi: il 25 aprile alle 21.15 sul nuovo canale streming artecultura.tv verrà infatti trasmesso il lungometraggio "Pandemia", per nutrirsi d'arte anche in questo momento in cui cinema e teatri sono chiusi.

Longoni, che è scrittore, sceneggiatore e regista, ha chiesto a tanti esponenti del mondo dello spettacolo, da Alessio Boni a Luca Argentero, da Lunetta Savino a Elena Sofia Ricci, da Michela Andreozzi a Daniele Vicari, di diffondere la loro arte attraverso un video girato con il telefonino nelle proprie case.

Attori e registi hanno letto, recitato, raccontato e approfondito brani di romanzi, poesie, testimonianze storiche, articoli scientifici, storie fantasiose e riflessioni sul presente, con uno sguardo anche rivolto al futuro. Perché secondo il regista "ogni pandemia ha una portata metaforica e simbolica che ci aiuta a comprendere ciò che è avvenuto prima, ciò che è avvenuto dopo e ciò che avviene ora".