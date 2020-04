IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 22 APRILE

Roma, 22 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo sull'emergenza coronavirus, il 22 aprile

GRAN BRETAGNA

Rivoluzione nel Regno Unito, la Camera dei Comuni ora si riunisce in seduta virtuale a causa dell'emergenza coronavirus.

Una scelta senza precedenti quella di utilizzare la app Zoom, per le conferenze sul web, anche per le sedute ufficiali, con i parlamentari che possono rivolgere a turno le loro domande collegati da casa.

GIAPPONE

Gli aerei a terra in tutto il mondo per l'emergenza coronavirus. In Giappone però la Nippon Airways ha trovato un modo per aumentare del 40% la capacità dei suoi velivoli usati in questa fase per trasportare i medicinali e dispositivi medici per combattere la pandemia: usare anche i sedili normalmente riservati ai passegeri. Così anche gli scatoloni, letteralmente, allacciano le cinture di sicurezza.

BRASILE

Operai al lavoro per scavare fosse comuni nel cimitero Parque Daruma nella città nord-occidentale di Manaus, in Brasile. La nuova area è stata appositamente creata per seppellire le vittime del coronavirus, che ad oggi in tutto il paese - secondo le autorità brasiliane - ha ucciso 2.769 persone e ne ha contagiati oltre 43.500.

U.S.A.

Dirsi sì ai tempi del coronavirus. Mentre le tradizionali cerimonie nuziali sono state "sospese" e rinviate a data da destinarsi, alcune coppie in California hanno deciso di celebrare comunque il matrimonio. Nella contea di Orange County ci si può giurare amore eterno in mascherina davanti a un box; all'interno chi officia la cerimonia è ben separato da un vetro e parla agli sposini tramite walkie-talkie.

FRANCIA

È una Parigi davvero spettrale quella mostrata da una onboard camera installata su una vettura: dalla rue Saint Denis nel quartiere Sentier, alle Galeries Vivienne, pssando per la rue Montmartre, fino al Palais de la Bourse.