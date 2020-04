Coronavirus, nasce ItaliaSii: l'aggregatore per chi ha bisogno

Roma, 21 apr. (askanews) - Nasce ItaliaSii, Sostegno Immediato Italiano, portale aggregatore per mettere in contatto velocemente chi ha bisogno con chi vuole aiutare. Il progetto, promosso dall'Associazione Papaboys, nasce dallo "spirito francescano" intento ad aiutare i più deboli. Un sito per trovare informazioni utili a superare questo momento difficile per l'Italia, ma che resteranno a disposizione anche passata l'emergenza, nella cosiddetta fase 2: cibo, farmaci, fede, psiche, istituzioni e notizie.

Alessandra Pontecorvo, portavoce ItaliaSii, spiega: "ItaliaSii non è una associazione, non raccogliamo soldi e non interveniamo direttamente sui problemi delle persone, ma cerchiamo di fare Rete. Con le associazioni ecclesiali e non che provano a tendere una mano. Il portale resterà attivo anche dopo l'emergenza, perché di solidarietà c'è sempre bisogno".

Un modo semplice, veloce e pratico, insomma, per fornire risposte concrete a chi ha bisogno. Basta entrare sul portale, scegliere la zona interessata, richiedere il servizio necessario e verificare chi opera su quel settore e nell'area più vicina. Tante le associazioni che hanno aderito: Caritas, San Vincenzo De Paoli, Croce Rossa Italiana, Misericordie, Banco Farmaceutico, City Angels, Elemosineria Apostolica Vaticana.