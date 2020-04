In fila per gli aiuti a Corona, il quartiere più colpito di Ny

New York, 17 apr. (askanews) - I residenti di Corona, un quartiere di New York molto colpito dalla pandemia di coronavirus, attendono in fila con guanti e mascherina la distribuzione di aiuti alimentari. Corona si trova nel distretto del Queens ed è un quartiere densamente popolato, abitato prevalentemente da latinos e altri lavoratori stranieri. Nelle prime settimane dallo scoppio della pandemia sono stati registrati solo in questa zona più di 7.000 casi, ha scritto il New York Times.

Il governatore di New York Andrew Cuomo ha intanto annunciato il prolungamento del lockdown almeno fino al 15 maggio. Lo Stato di New York conta 20 milioni di abitanti ed è il più colpito dal Covid-19, con 648.000 casi di contagio.