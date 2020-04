Coronavirus, successo per l'asta di Fede Pellegrini: 66.100 euro

Roma, 15 apr. (askanews) - Federica Pellegrini ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all'asta benefica: raccolti oltre 66mila euro con i suoi cimeli, che saranno destinati all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l'emergenza coronavirus.

"Ragazzi vi devo ringraziare. Abbiamo finito poco fa l'asta: in due ore e mezzo abbiamo raccolto 66.100 euro. Grazie a tutti. Grazie alla vostra solidarietà da casa. Sono sicura che abbiamo aiutato Bergamo in un modo incredibile. Sono strafelice, non so come ringraziarvi. Non mi sarei mai immaginata una cosa del genere. Abbiamo fatto del bene in un momento in cui il bene serve. Sono emozionata".