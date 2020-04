Notre-Dame un anno dopo incendio, Macron: ricostruzione in 5 anni

Roma, 15 apr. (askanews) - Nel giorno del primo anniversario del terribile incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha confermato che la cattedrale gotica sarà ricostruita in cinque anni.

"Noi ricostruiremo Notre-Dame in cinque anni, lo prometto. Faremo tutto il possibile per rispettare la scadenza. Certamente, ora il cantiere è sospeso a causa della crisi sanitaria, ma riprenderà a funzionare quando sarà possibile", ha assicurato Macron in un video-messaggio postato sul sito dell'Eliseo.

I lavori al cantiere sono fermi dal 16 marzo per evitare qualsiasi rischio per i lavoratori e gli operai. Il restauro in sé non è ancora iniziato, la cattedrale è ancora in una fase di "emergenza assoluta".

"Se il restauro di Notre-Dame è importante per tutti noi, probabilmente è anche perché è un simbolo della resistenza del nostro popolo, della sua capacità di superare le difficoltà e di risorgere".

La grande campana della Torre Sud di Notre-Dame suonerà, alle 20 in punto, per commemorare il momento terribile dell'inizio dell'incendio.