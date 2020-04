Bonus 600 euro, al via accredito per il 50% di chi l'ha richiesto

Roma, 14 apr. (askanews) - Arrivano parte dei soldi stanziati dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus: il Ministero del Lavoro e l'Inps hanno confermato che il 15 aprile saranno in pagamento indennità per oltre 1.800.000 lavoratori, l'11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli.

Inizia, quindi, il pagamento del bonus di 600 euro. "Un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà" ha dichiarato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, chiarendo che "circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceveranno l'indennizzo sul proprio conto corrente il 15 aprile e che entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche. Il governo - ha aggiunto - è vicino ai cittadini".