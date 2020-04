Coronavirus, Putin tossisce a inizio vertice. Cremlino: sta bene

Mosca, 14 apr. (askanews) - Un colpo di tosse, poi un altro: Vladimir Putin ha faticato ad avviare il suo discorso al vertice in videoconferenza dell'Unione Economica Eurasiatica, poi ha ripreso il filo e tutto ok. Ma in tempi di coronavirus è bastato per far scattare l'allarme e il suo portavoce, Dmitri Peskov, ha dovuto precisare che "va tutto bene", nessuna novità nello stato di salute del presidente, "lo si capisce dalla sua agenda lavorativa". Il presidente, ha aggiunto il portavoce come ha riferito l'agenzia di stampa Ria Novosti, "ha appena terminato una riunione su questioni economiche".

Il 24 marzo scorso Putin ha visitato l'ospedale di Kommunarka, fuori Mosca, dove vengono curati i pazienti contagiati dal coronavirus e qualche giorno dopo è emerso che Denis Protsenko, il primario che l'ha accompagnato - e gli ha stretto la mano - è risultato positivo al Covid-19.