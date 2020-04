Sala: troppi milanesi in giro? Mi dissocio, 95% fermati in regola

Milano, 14 apr. (askanews) - "Ieri mattina sono stato in giro per la città con la polizia per vedere come venivano fatti i controlli e il pomeriggio mi sono messo in casa a guardare i dati di ieri e dei giorni precedenti: più del 95% delle persone fermate sono in regola. Questa è la realtà. Per cui io mi dissocio da questa retorica del milanese indisciplinato che si fa gli affari suoi. Non è così". Giuseppe Sala, nel suo videomessaggio quitidiano sui social, difende i suoi cittadini dalle accuse di essere in troppi in giro nonostante i divieti.

Non cita mai Regione Lombardia, ma il riferimento appare evidente. "Se qualcuno pensa che c'è troppa gente in giro, deve fare una cosa molto semplice - dice - faccia una nuova ordinanza e tenga più persone a casa".