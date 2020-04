Coronavirus, a Napoli flash mob ambulanze in piazza Plebiscito

Napoli, 11 apr. (askanews) - A Napoli flash mob delle ambulanze del 118 in piazza del Plebiscito. Alle 10.00, nel rispetto delle distanze di sicurezza, si sono accese le sirene dei mezzi di soccorso per un minuto in segno di solidarietà per tutti gli operatori della sanità e delle forze di polizia che lottano in prima linea contro la pandemia da Coronavirus. Un'iniziativa spontanea degli operatori del 118 che ha visto la partecipazione di una ventina di ambulanze con il personale fuori turno, sia della Croce Rossa che di Bourelly. Le sirene dei mezzi di soccorso, schierati nella piazza simbolo della città, sono state azionate dopo che da un altoparlante è stato diffuso l'inno nazionale. Con gli operatori del 118 anche alcuni agenti della polizia di Stato, che hanno acceso i lampeggianti delle loro auto di servizio, e Giuseppe Galano, responsabile del 118 di Napoli.