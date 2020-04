Coronavirus, la cattedrale di New York si trasforma in ospedale

Roma, 8 apr. (askanews) - La Cattedrale di St. John the Divine, un edificio in stile gotico a nord di Manhattan, a New York, e una delle più grandi chiese del mondo, si prepara per diventare un ospedale da campo. I volontari dell'associazione "Samaritan's Purse" hanno portato delle tende da montare nella navata centrale, che sarà liberata dalle panche per i fedeli. La navata dovrebbe ospitare circa 400 posti letto.