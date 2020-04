Covid, Ricky Memphis: in campo con Lega calcio B per ricerca CNR

Roma, 8 apr. (askanews) - Ricky Memphis (pseudonimo di Riccardo Fortunati), attore e padre di due figli, scende in campo e sostiene la campagna sociale con Lega calcio Serie B con i ricercatori CNR per studiare le infezioni e terapie innovative per la cura del Covid-19.

Tutto è nato da una iniziativa di comunicazione del CNR con una diretta online dedicata a 'Il grande cuore della Serie B', la raccolta fondi per sostenere la ricerca del Cnr sul coronavirus.

La campagna di raccolta fondi promossa dalla Lega Serie B con le sue 20 società associate a sostegno della ricerca scientifica del Cnr sul Coronavirus, grazie alla generosità dei tre ospedali italiani di fama internazionale Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gaslini di Genova, sarà in campo fino al 16 aprile ed è possibile contribuire con Sms o chiamata da rete fissa al numero 45587. Partner dell'iniziativa è Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.