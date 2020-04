Spazio, le immagini spettacolari della Superluna di aprile 2020

Milano, 8 apr. (askanews) - La coincidenza tra Luna piena e perigeo (il punto più vicino alla Terra dell'orbita lunare) hanno dato luogo nella serata del 7 aprile 2020 al cosiddetto fenomeno della "Superluna" rosa, il più spettacolare previsto per il 2020. Battezzata 'pink moon' non per il colore ma perchè così veniva chiamata dai nativi americani, che avevano nomi diversi per ogni mese.

Il nostro satellite si trova a circa a 357mila km dalla Terra, il che lo fa apparire più grande e brillante, specie quando è vicino all'orizzonte.

Il fenomeno della "Superluna" è relativamente frequente: sulle 12 o 13 lune piene dell'anno, 3 o 4 coincidono o sono molto vicine al perigeo; tuttavia non sempre l'effetto è osservabile a tutte le latitudini. L'occhio umano tende a sovrastimare le dimensioni per un effetto di prospettiva fino a far sembrare la Luna circa il 38% più grande del normale.