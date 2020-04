Coronavirus, Fontana: da domani si esce solo con volto coperto

Roma, 4 apr. (askanews) - "Le giornate sono belle, la primavera è iniziata e la voglia di uscire è tanta. Ma non si può ancora. Non abbiamo raggiunto ancora nessun obiettivo. Dobbiamo concludere la nostra opera e proseguire nel nostro impegno altrimenti lo sforzo fatto sarà vanificato e i numeri cominceranno a peggiorare. Vi prego e insisto: Non uscite di casa se non nelle condizioni autorizzate e lecite". Questo il nuovo appello del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, pubblicato su Facebook.

"E dico una cosa in più: dovrete coprirvi il volto, la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che voi possiate diffondere il virus, se per caso siete portatori".