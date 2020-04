Coronavirus, Zingaretti: siamo nel cuore della lotta, resistiamo

Roma, 4 apr. (askanews) - Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dopo essere guarito dal coronavirus, ha ripreso la sua attività con una visita all'Istituto Spallanzani di Roma.

"Questa mattina ho ripreso con una visita allo Spallanzani in primo luogo per testimoniare la vicinanza e il sostegno necessario a tutto il personale della sanità, agli scienziati che stanno lavorando, e a tutto il mondo della sanità che in Italia sono in trincea e combattono. Tutti e tutte siamo impegnati nel contenimento e per debellare il virus. Siamo nel cuore di una battaglia: le misure di contenimento stanno funzionando, ma questo deve portarci a un assoluto rigore a rispettare le indicazioni, a rimanere a casa, perché ancora siamo nel cuore dello scontro per debellare il virus. Non abbassiamo la guardia in alcun modo. Per questo rivolgo un appello ai cittadini: continuate a resistere".