In Veneto obbligo di mascherine e guanti al supermercato

Roma, 3 apr. (askanews) - Il Veneto rinnova l'ordinanza regionale per contenere il coronavirus e, come il dpcm del governo, fino al 13 aprile, ma con qualche variazione più restrittiva. Ad esempio nei supermercati e nei mercati all'aperto si dovranno indossare obbligatoriamente guanti e mascherina.

Rinnoviamo e proroghiamo la vecchia ordinanza fino al 13 aprile: non si va al supermercato la domenica perché sono chiusi, restano le distanze di 200 metri all'interno delle quali poi abbiamo anche specificato resta la possibilità di fare attività motoria, di sgranchirsi le gambe, che non sia attività di gruppo anche minimale".

"Obbligo per tutti gli esercizi commerciali e anche all'aperto di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti. Al supermercato si va con mascherine e guanti o comunque verificando la copertura di naso e bocca. Non esiste andare al supermercato 'alla libera'".

Nel consueto bollettino, il governatore Luca Zaia ha anche annunciato dati positivi riguardanti il calo dei ricoveri:

"I ricoverati sono 1.964, sono ancora sette in meno, quindi da tre bollettini vanno in flessione sui ricoverati. La terapia intensiva sono 335, abbiamo caricato 0, ieri era in calo, oggi si è stabilizzata".