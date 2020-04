Coronavirus, a Roma apre l'Ospedale Casal Palocco Covid 3

Roma, 2 apr. (askanews) - Un ospedale privato ora messo a disposizione della sanità pubblica e dedicato totalmente all'emergenza coronavirus. E' a Casal Palocco, è l'Ospedale Icc, Istituto Clinico Casal Palocco, del gruppo GVM, già ribattezzato Covid-19 Hospital 3, dopo Spallanzani e Columbus.

Ettore Sansavini, presidente GVM Care&Research: "E' un ospedale totalmente privato in attesa di un eventuale accreditamento con la Regione, in particolare nato per la funzione di cardiochirurgia, che dopo l'emergenza Covid ritornerà ad essere una struttura totalmente privata e polispecialistica".

Come saranno gestite le tariffe? "Casal Palocco ha una funzione totalmente nuova e si dovrà definire una tariffa appropriata e si prenderanno come riferimento tariffe già funzionanti per altre attività, e si dovrà riferire con specifiche analisi al supporto di questa attività che svolge il soggetto privato".

Il gruppo GVM Care&Research è presente in nove regioni italiane, con cinque ospedali totalmente dedicati all'emergenza Covid. "Siamo stati scelti perché ospedali già pronti e sanno gestire l'alta specialità e complessità, ospedali in grado di avviare immediatamente l'attività di rianimazione, un'attività piuttosto complessa. Anche Casal Palocco è nato per l'alta specializzazione, era già pronto e già utilizzabile".

Il direttore sanitario dell'Istituto Clinico Casal Palocco, Antonino Marchese: "Abbiamo ricoverati quasi 50 malati, di cui 17 in terapia intensiva, 10 in subintensiva e 27 in degenza normale. La situazione è in evoluzione, e ogni giorno abbiamo una frequenza di 5 ricoveri; stiamo quasi riempiendo la struttura che ha una capienza di un centinaio di posti letto".