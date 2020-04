Coronavirus, l'impegno di Medici senza Frontiere contro Covid-19

Codogno, 3 apr. (askanews) - Contro la pandemia di Covid-19 l'associazione umanitaria Medici senza frontiere ha messo in campo un vero e proprio esercito di volontari, attivo in oltre 40 Paesi del mondo a supporto dei sistemi sanitari impegnati a combattere il coronavirus Sars-Cov2.

Qui siamo nell'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi, considerato l'epicentro della pandemia in Italia, dove si è registrato il cosiddetto "caso 1" a fine febbraio 2020, e dove il team di MSF mette a disposizione la propria vasta esperienza - maturata sui teatri più estremi, come le epidemie di Ebola in Nord Africa - anche per la decontaminazione di ambienti e operatori.

"Una volta che hai terminato il tuo lavoro nel reparto infetto - spiega un operatore - nell'uscire c'è tutta una procedura che va seguita alla lettera per svestirsi e decontaminarsi perché dalla zona sporca si passa, tramite un filtro che è la zona di decontaminazione, nella zona pulita".

"La gente arriva da questo lato, vestita - spiega Carlotta, coordinatrice del team di MSF - poi deve entrare, passare da questa zona filtro e entra in 'zona sporca' dove si può accedere solo con i dispositivi di protezione. Uscendo invece da questa zona, bisogna passare da quest'area di decontaminazione, ci si decontamina, si disinfetta il materiale che si è usato eventualmente all'interno e si esce mettendo i piedi su questo tappetino che disinfetta le suole degli zoccoli".

L azione di Medici senza frontiere contro il Covid-19 è iniziata in Italia, con il supporto a ospedali, medici di base e strutture per anziani in Lombardia e nelle Marche, e un team in aumento che ad oggi conta circa 40 persone.

L'associazione ha avviato anche una raccolta fondi per l acquisto di materiali medicali, dispositivi di protezione individuale, forniture di ossigeno, riorganizzazione degli spazi ospedalieri per evitare i contagi e attività di formazione sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni.