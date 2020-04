Olimpiadi, Manuel Bortuzzo: Tokyo2021? Calcoli sono a mio favore

Roma, 1 apr. (askanews) - Il sogno resta quello di un podio alle Paralimpiadi di Tokyo2021. E con un anno in più i risultati potrebbero essere ancora migliori. Parla ad askanews Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto colpito da un proiettile che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.

"I calcoli sono a mio favore. Vedremo, intanto bisogna allenarsi. Ci sarà da divertirsi, il tempo non manca, potremo raggiungere sicuramente una forma migliore".

Giusto, per Manuel, il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al prossimo anno: "Come sono slittate le olimpiadi sono slittate tante altre cose che stavano in mezzo. Avrò sicuramente dei mesi intensi quando tornerà tutto come prima, in acqua ci tornerò. Sono dell'idea che questo rinvio sia più che corretto, anche se posso comprendere benissimo nel cuore che tutti gli atleti sacrificano la loro vita dietro gli allenamenti, trovarsi con lo spostamento delle Olimpiadi, è doloroso, ma la salute prima di tutto".

L'allenamento continua a casa anche in questo periodo di quarantena forzata: "Quello che posso fare a casa lo faccio, unica cosa di diverso è che ovviamente non possiamo andare in piscina e in palestra, il mio fisioterapista non viene a casa. Ma tutto quello che si può fare da soli si fa: su una scala, in giardino, in terrazzo. Ti puoi divertire e inventarti di tutto. Gli allenamenti vanno avanti, l'importante è non stare fermi".