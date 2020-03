Ecco l'ospedale da campo costruito a Central Park a New York

New York, 30 mar. (askanews) - L'ong americana Samaritan's Purse, la stessa che ha allestito un ospedale da campo a Cremona, ha costruito in una notte un ospedale da campo a Central Park a New York per far fronte ai contagi da Covid-19 nella metropoli americana. Un sito sorto sul manto erboso dell'area di gioco di East Meadow ed equipaggiato con strumenti e personale per accogliere i malati di nuovo coronavirus. Il luogo scelto è proprio di fronte a uno degli ospedali del gruppo Mount Sinai, nel quartiere di East Harlem.

Un intervento coordinato con il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, con l'agenzia americana di gestione delle emergenze Fema e con il gruppo Mount Sinai.

"Speriamo di essere operativi entro 48 ore e pronti ad accogliere i pazienti", ha spiegato il dottor Elliott Tenpenny, coordinatore dell'equipe, secondo il quale l'ospedale da campo di Central Park potrà ospitare fino a 68 malati.