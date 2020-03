Ad Amburgo un maestro di fitness allena la gente sui balconi

Amburgo (Germania), 30 mar. (askanews) - Ogni mattina, l'allenatore di fitness messicano Pato Cervantes offre una lezione di ginnastica gratuita per un quartiere di Amburgo, nel Nord della Germania. Con la sua grande energia e alcuni esercizi porta un po' di allegria e beneficio fisico alle persone confinate a casa per l'emergenza sanitaria.

"Mi chiamo Pato ho 19 anni e sono messicano. Lavoro come maestro di fitness qui ad Amburgo con Hicycle e offro delle lezioni gratuite alla gente sui balconi. Dobbiamo tutti stare a casa - ricorda - e sono molto felice che la gente esca fuori e partecipi alle lezioni. È davvero bello".

"Ho visto una festa su un balcone e ho pensato 'ci si incontra sul balcone per bere un bicchiere di vino, allora perché non incontrarsi per fare sport?'. Possiamo fare qualcosa con i nostri vicini e ho pensato che fosse una buona idea. Iniziare la giornata con sport, musica e buon umore, fa cambiare l'atmosfera in tutta la via".