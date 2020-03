"Rebibbia quarantine", ultimo episodio della serie di Zerocalcare

Roma, 28 mar. (askanews) - A "Propaganda Live" su La7 il finale di stagione di "Rebibbia quarantine", la serie cartoon di Zerocalcare in cui si racconta tutto quello che stiamo passando nei giorni di quarantena per il coronavirus, partendo dal quartiere romano di Rebibbia in cui vive l'autore. La terza e ultima puntata dal titolo "I cocci" fa un po' il punto su quello a cui siamo arrivato dopo tanti giorni chiudi in casa.