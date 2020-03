Coronavirus, Sala lancia la "battaglia del pennarello"

Roma, 28 mar. (askanews) - Beppe Sala lancia la "battaglia del pennarello" per chiedere al governo di permettere l'acquisto nei supermercati degli articoli di cartoleria per i bambini, dopo aver avuto delle segnalazioni da "molte" mamme. Lo ha spiegato il sindaco di Milano nel corso di un video su Facebook.

"Stamattina - ha raccontato Sala - ho lanciato la 'battaglia del pennarello'. Mi avete in molte segnalato che non si trovano nei supermercati articoli di cartoleria perché non sono considerati essenziali dal decreto del governo. Ma lo sono. Ne ho parlato con il governo e con il prefetto, sperando che la risolvano in fretta. Magari senza aspettare un Consiglio dei ministri", ha chiuso Sala.