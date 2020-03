Da Sogin agli operatori sanitari: siamo con voi

Roma, 25 mar. (askanews) - Il Gruppo Sogin, la Società di Stato che continua a garantire la sicurezza dei siti nucleari italiani in dismissione, rispettando tutte le misure anti-contagio, ha realizzato un video dedicato a tutti gli operatori sanitari impegnati a curare chi si è ammalato per il Covid 19. Un messaggio di vicinanza e sostegno da parte di una Società di Stato che per la sua complessa e delicata attività sa bene quanto sia gravoso lavorare con tute, sovra scarpe, guanti e maschere, perché loro stessi ogni giorno li indossano per proteggersi e proteggerci dalla radioattività. Un incoraggiamento che condividiamo per dire anche che insieme, uniti, ce la faremo.