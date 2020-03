Coronavirus, il messaggio di Sandokan all'Italia: "Vincerete!"

Roma, 23 mar. (askanews) - È un attore famoso a Bollywood e in tutto il mondo con centinaia di film all'attivo, ma in Italia Kabir Bedi è, e resterà sempre, amato come "Sandokan", da lui impersonato nella famosa miniserie televisiva del 1976 sul pirata malese nato dalla penna di Emilio Salgari. Ora Bedi, che è rimasto molto legato all'Italia e parla perfettamente l'italiano, ha voluto mandare un messaggio di

supporto e di augurio a tutti gli italiani nell'emergenza del coronavirus:

"C'è un dolore profondo nel mio cuore, quando sento quanti

italiani stanno soffrendo: è una tragedia terribile. Nessun paese

nel mondo mi ha dato più onore dell'Italia, quindi, quando

soffrono gli italiani, soffro anch'io profondamente. Ma io so che

siete persone forti e resilienti che possono superare ogni

avversità, come avete fatto tante volte in passato. Siete tutti nel mio cuore e nelle mie preghiere. Alla fine vincerete, parola di Sandokan".