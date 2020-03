Coronavirus, Protezione civile: 793 morti nelle ultime 24 ore

Milano, 21 mar. (askanews) - Il quotidiano bollettino della Protezione civile sui numeri indel coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono guarite 943 persone (in totale sono 6.072). I positivi sono aumentati di 4.821 unità (totale 42.681), di questi 22.116 sono in isolamento, senza sitomi o con sintomi lievi, 2.857 in terapia intensiva (7%), il resto è ricoverato in ospedale. Sono 793 le persone morte nelle ultime 24 ore, numero che porta il totale a 4.825 decessi. "Conteggiamo tutti i deceduti non facciamo distinzione fra con e per coronavirus" ha sottolineato il presidente della Protezione Civile Borrelli.

Una delle giornate più tragiche per la Lombardia dove sono morte 546 persone in 24 ore. Il numero di contagiati è salito nella regione a 25.515, +3.215 rispetto al giorno precedente.