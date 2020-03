Raggi ammonisce i romani: state a casa

Roma, 20 mar. (askanews) - "Non funziona così, dobbiamo essere più rispettosi gli uni degli altri e soprattutto dobbiamo agire come una comunità. La comunità in questo momento ha delle persone fragili che devono essere protette, si devono proteggere e bloccare il contagio. State a casa, state a casa!": così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un video postato su Twitter.

In un'intervista a Tagadà su La7, Raggi ha inoltre spiegato che le nuove disposizioni di servizio per la Polizia di Roma Capitale, che prevedono posti di blocco e non più controlli a campione dei veicoli, sono state istituite per evitare che qualche romano "complice il finesettimana e il bel tempo,

pensasse di prendere la macchina per andare a fare la classica gita fuori porta o al mare".

Dalle pattuglie in servizio verrà diffuso inoltre con l'altoparlante il seguente messaggio: "Non uscite dalle vostre case se non per validi motivi cine andare al lavoro, fare la spesa o assistere un familiare malato. I trasgressori saranno denunciati Rispettate le regole, rispettate le distanze di sicurezza".