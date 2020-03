Coronavirus, al via a Cremona ospedale campo donato da Ong Usa

Cremona, 20 mar. (askanews) - È stato inaugurato a Cremona, una delle zone più colpite dalla pandemia di Covid-19, l'ospedale da campo messo a disposizione dalla Ong della chiesa evangelica americana Samaritan's Purse. Presenti l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti. L'ospedale campale, composto da 15 tende, a regime avrà 68 posti letto, di cui 8 in terapia intensiva e 60 operatori fra medici di primo e secondo livello e sanitari.

"Per noi è una delle giornate più belle, un raggio di sole, dopo un mese in cui in Lombardia è cambiato molto - ha detto Gallera - esattamente un mese fa, il 20 febbraio, avevamo la notizia del primo positivo al Coronavirus. In un mese siamo a 18/19mila. Ormai ogni giorno perdiamo anche i conti. Con un numero importantissimo di persone ricoverate. Da quel momento la Lombardia si è scoperta diversa. Ha scoperto una fragilità che è della Lombardia, del mondo, degli esseri umani. Ma ha scoperto anche una grande forza di reazione".

L'ospedale è stato allestito a tempo di record a Cremona anche grazie al supporto logistico del terzo stormo dell'Aeronautica Militare di Verona-Villafranca che ha messo a disposizione uomini e mezzi per il trasporto e il montaggio della struttura che dà un po' di sollievo alla sanità cremonese che si stava avvicinando al collasso.