Coronavirus, il messaggio di Trenord: andrà tutto bene

Coronavirus, Esa: con il lockdown aria più pulita anche in Cina

Milano, 20 mar. (askanews) - Una delle conseguenze del lockdown, il blocco quasi totale di ogni attività in Cina, a causa della pandemia di Covid-19 è stato un netto miglioramento della qualità dell'aria. Come già accaduto per il nord Italia, i dati forniti dal satellite Sentinel 5-P del sistema europeo di Osservazione della Terra Copernicus dell'Esa hanno evidenziato, tra fine gennaio e febbraio ...