Monopoly compie 85 anni ed è sempre sulla cresta dell'onda

Milano, 19 mar. (askanews) - E' una istituzione, tutti prima o poi ci hanno giocato e ora più che mai Monopoly tiene compagnia alla famiglie. Il gioco in scatola più venduto e giocato al mondo, compie 85 anni dal

al 1935 ad oggi ha segnato una serie di record e continua a rinnovarsi. Pubblicato in 47 lingue e venduto in 114 paesi, Monopoly ha già conquistato ben più di un miliardo di giocatori in tutto il mondo. E continua a stupire e coinvolgere proprio tutti, non solo come gioco in scatola, ma anche come App e Videogame di successo per Smartphone, Tablet, Pc e Console. Ne esistono almeno 300 versioni diverse, dai recenti Monopoly Speed e Monopoly Fortnite alla versione pensata apposta per i bambini, il Monopoly Junior, per non parlare dell'edizione Monopoly Pizza che celebra il piatto italiano per eccellenza. Con oltre 350 milioni di scatole vendute, è il gioco di contrattazione e simulazione imprenditoriale più famoso al mondo, tanto che ogni anno vengono stampate più banconote del Monopoly rispetto a quelle vere.