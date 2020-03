Fagiuoli lancia disperato appello da Bergamo: donate su GoFundMe

Milano, 19 mar. (askanews) - Parla Stefano Fagiuoli Capo dipartimento di medicina dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII. Afferma di avere "un disperato bisogno" di personale e attrezzature nel nosocomio di Bergamo.

"Buongiorno sono Stefano Fagiuoli, sono il capo del dipartimento di medicina dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Italia. Siamo in piena emergenza con questa pandemia da coronavirus. Il nostro personale sanitario, infermieri e medici, sta lavorando senza sosta ormai da troppo tempo per combattere questa incredibile situazione. Non sappiamo quanto durerà questa pandemia. Ho 2 messaggi: il primo è per la popolazione generale: "per favore, resta a casa". Il secondo messaggio è chi vuole aiutare noi: abbiamo un disperato bisogno di infermieri e medici, insieme a ventilatori e dispositivi di protezione. La ONG Cesvi ci sta aiutando con la raccolta fondi basata su GoFundMe, quindi se puoi aiutarci per favore fallo. E se sei personale sanitario, sei più che benvenuto per unirti a noi nella lotta contro il coronavirus. Grazie per quello che puoi fare".