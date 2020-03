Coronavirus, Fontana: chiederò la chiusura di tutte le attività

Milano, 19 mar. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana chiederà oggi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte la chiusura di tutte le attività per limitare la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso Fontana dopo aver incontrato una delegazione di medici cinesi.

Fontana si è presentato in conferenza stampa assieme al vicepresidente della Croce rossa cinese, Yang Huichuan, incontrato in mattinata assieme a una delegazione di esperti che hanno gestito in maniera diretta la crisi a Wuhan. Huichan, ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, è rimasto "stupito di come troppa gente ancora per le strade, di come troppa gente si serva del trasporto pubblico e della troppa poca gente che usa le mascherine. Le misure sono troppo poco rigorose - ha detto Fontana - se non cambiamo il modo di come affrontiamo il problema il virus continuerà a circolare".

"Credo - ha proseguito Sun Shuopeng - che in questa lotta al Covid-19 nessuno può rimanere a guardare. Governo, strutture operative ma soprattutto le singole persone, devono far parte di questa macchina. Occorre avere misure di chiusura molto elevate per prevenire ulteriore diffusione". Quindi, "occorre fermare tutte le attività economiche e tutti devono rimanere a casa per la quarantena. Le persone devono essere perfettamente coscienti che dovranno prepararsi per rallentare l'economia restando a casa, perché la vita delle persone è la cosa più importante ora". "Non c'è - ha concluso - una seconda scelta di fronte alla vita".