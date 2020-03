Ginevra come Italia: applausi in finestra per medici e infermieri

I riders ai tempi del coronavirus: portiamo un po' di felicità

Roma, 19 mar. (askanews) - Ristoranti e locali chiusi alla clientela, ma non per il servizio take away, tassativamente consegnato, però, direttamente a casa. Aumenta così il lavoro per i riders in tutta Italia. Guanti e mascherina, distanza di sicurezza, questa categoria professionale spesso al centro delle cronache per essere sfruttata e sottopagata, ai tempi del coronavirus lavora più del ...