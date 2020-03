Coronavirus, ecco il mercato nero delle mascherine a Milano

Milano, 18 mar. (askanews) - Per una mascherina chirurgica fino a 5 euro, per quelle ffpp2 si arriva fino a 30 euro. Questi sono i prezzi sul mercato nero a Milano di quello che è diventato un bene prezioso. Come ci racconta questa testimonianza in esclusiva:

"Ero in coda, davanti a un negozio di alimentari, in fila eravamo in cinque in attesa fuori, si è avvicinata un ragazza. Io avevo la mascherina ffpp2, A me non le ha proposte, forse perchè mi ha visto con mascherina e guanti. Ha proposto alle altre persone in fila l'acquisto di mascherine".

Milano, capitale morale d'Italia, è in prima linea nella lotta al coronavirus. Ma proprio per la situziaone emergenziale, il fenomeno inizia a preoccupare. Davanti agli alimentari o anche nei pressi delle stazioni.

"Quando ha aperto la borsa per darne due a 5 euro, il prezzo pattuito a una delle signore, ho visto che che la borsa era piena di mascherine".

La Guardia di Finanza di Torino ha già condotto a febbraio un'operazione estesa poi a tutta Italia, nella quale sono state sequestrate migliaia di mascherine, con la denuncia di 20 persone per frode in commercio.