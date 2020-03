Coronavirus, sindaco Bergamo: presto in Fiera ospedale da campo

Video Coronavirus, la risposta dell'Italia alle richieste di soldi dell'Europa? Come il marchese del Grillo

Coronavirus, come rispondere alle richieste di soldi dell'Europa all'Italia? Un video con un estratto del film Il Marchese del Grillo è diventato virale. Il celebre film di Mario Monicelli con Alberto Sordi è stato rivisitato per esprimere lo stato d'animo di chi vede nell'Italia un Paese snobbato dall'Unione Europea. In apertura la frase: "Come vorrei vedere l'Italia quando l'Europa ci chiede ...