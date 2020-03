Tiziano Ferro e Laura Pausini cantantano "Non me lo so spiegare"

Milano, 18 mar. (askanews) - Tiziano Ferro e Laura Pausini ancora insieme in un collegamento in streaming emozionato ed emozionante: hanno scelto la musica come risposta a questo momento di grande stress per l'emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio l'Italia. I due artisti si sono dati appuntamento su Instagram e in 40 mila persone si sono connesse per seguirli e cantare con loro. Tiziano e Laura nonostante le difficoltà di collegamento hanno chiacchierato alternando spunti di riflessione e momenti leggeri di puro intrattenimento. Insieme hanno eseguito la canzone culto di Tiziano Ferro "Non me lo so spiegare" un momento da brividi per tutti i loro fan.