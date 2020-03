Coronavirus, Spagna: 1.987 casi in un giorno, 11.178 in totale

Roma, 17 mar. (askanews) - L'emergenza coronavirus in Spagna si aggrava ogni giorno. Nelle ultime 24 ore ci sono circa 2mila nuovi casi di contagiati, 182 persone morte. Lo annuncia Fernando Simon, responsabile del centro di emergenza sanitaria nazionale.

"In Spagna, nelle ultime 24 ore, abbiamo diagnosticato 1.987 nuovi casi, per un totale di 11.178 positivi dall'inizio dell'epidemia. Una crescita di 17,7%".

Dopo l'Italia, la Spagna è il secondo Paese europeo più colpito. "Sul totale di 11.178 casi il 46% è ricoverato, il 5% sono in terapia intensiva, il 4% sono morti. 1.028 sono guariti".

"Come ho detto ieri, non è che l'inizio. Dobbiamo prendere coscienza che le misure di autoisolamento porteranno frutti, la popolazione è esemplare nel rispettare le regole e le raccomandazioni. Dobbiamo riconoscerlo e ringraziare tutti i cittadini per i loro sforzi".