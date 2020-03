Coronavirus, sul web la staffetta letteraria #leggiamounastoria

Milano, 16 mar. (askanews) - Parte sul web #leggiamounastoria, staffetta letteraria social di #ioleggoperché, l iniziativa nazionale per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, organizzata e promossa dall Associazione Italiana Editori (AIE), che in questo momento di difficoltà per l'isolamento domestico dovuto alla pandemia di Covid-19 vuole rimettere al centro i libri e la lettura, facendo rete con gli autori e creando un ponte con le scuole.

Grazie al supporto e all attiva collaborazione delle case editrici sono tantissime, infatti, le scrittrici e gli scrittori che hanno mandato e stanno inviando una lettura, un breve testo,

un messaggio che verrà postato sui canali social del progetto e sul sito ioleggoperche.it. In questo modo, i messaggi e le storie arriveranno ai bambini e ai ragazzi delle oltre 15.000 scuole che partecipano a #ioleggoperché su tutto il territorio nazionale

(scuole dell infanzia, primarie, medie e superiori) e non solo, a tutti gli appassionati di lettura che da cinque anni ormai seguono l'iniziativa.

"Nei momenti di difficolta , i libri sono in grado di trasportarci in mondi lontani, di farci sognare e farci compagnia - ha sottolineato il presidente dell Associazione Italiana

Editori (AIE), Ricardo Franco Levi - hanno il potere di alleggerirci i pensieri con la sola forza delle parole. In un momento di emergenza che coinvolge tutto il aese, il messaggio

che vogliamo lanciare è quello di godersi un libro, al sicuro dalla poltrona di casa, offrendo così alla community di #ioleggoperché, composta da insegnanti, studenti, genitori, librai e appassionati di lettura, contenuti di valore e di intrattenimento per rimettere al centro del tempo e dei pensieri il libro e la lettura".

Ad aprire l'iniziativa il video di Rudy Zerbi con la favola "Il gallo cristallo" di Calvino, a cui seguiranno Luciana Littizzetto, Luigi Garlando, Luca Perri, Silvia Avallone, Bruno Tognolini, Alessandro Barbaglia, Luigi Ballerini, Marta Palazzesi e Rapper Kento. E ancora, Marco Bianchi, Riccardo Bocca, Alessandra Leonardi, Pietro Ratto, Gabriella Anania, Piergiorgio Radaelli, Alessandra Sala, Eleonora Polo, Luigi Borzacchini, Eleonora

Bellini, Bruno Damore, Marco Sicurezza, Barbara Bolzan, Riccardo Mari, Sara Sesti, Daniele Dellagnola, Maurizio Panizza, Carla Petrocelli, Aldo Simeone, Sabina Colloredo, Leonardo Patrignani, Andrea Franzoso, Andrea Granelli, Rita Garzetta, Mirko Montini e

tanti altri.

#ioleggoperché è un progetto di AIE, in collaborazione con Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (MIUR), con l Associazione Librai Italiani (ALI), con il

Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e con il Centro per il libro e la lettura, Confindustria - Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo, con il supporto di SIAE - Società Italiana Autori ed Editori. Il progetto ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo (MIBACT) e della Banca d Italia.