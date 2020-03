"Moriremo tutti", il coro choc dei tifosi dello Zenit allo stadio

Milano, 16 mar. (askanews) - "Moriremo", è il coro choc intonato dai tifosi dello Zenit durante la partita di calcio contro l'Ural alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, in Russia, dove il campionato non è stato annullato nonostante l'emerge . I tifosi hanno anche esposto uno striscione con scritto ""Siamo tutti malati di calcio e moriremo per lo Zenit".

Il divieto di eventi di massa a San Pietroburgo entra in vigore a partire da oggi, 16 marzo.