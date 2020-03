Coronavirus, Borrelli: 1266 morti, 14.955 i contagiati

Roma, 13 mar. (askanews) - "Sono 181 oggi i guariti da coronavirus per un totale di 1.439 in Italia" ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli durante la conferenza stampa quotidiana alla Protezione Civile per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

"Le vittime oggi sono state 250 - ha aggiunto - per un totale di 1266. Per quanto riguarda i contagi, ci sono 2116 casi in più, 14.955 è il totale e 1328 sono le persone in terapia intensiva, è circa il 10% delle persone affette da coronavirus", precisando che dei 14.955 contagiati, "7.426 sono ricoverati con sintomi, 6.201 sono in isolamento domiciliare".