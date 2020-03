Coronavirus, anche le Frecce tricolori in campo: restate a casa

Milano, 13 mar. (askanews) - In questo video messaggio rappresento il 313esimo gruppo addestramento acrobatico "Frecce tricolori". In un momento così difficile per il nostro Paese anche noi volevamo ricordare l'imporetanza di "fare squadra"; ci addestriamo continuamente per questo. Ed allora, così come da sempre fanno, a terra e in volo, le Frecce Tricolori, vi diciamo di unire le nostre forze: insieme ce la faremo. E fate come noi, quando non siamo in servizio, restiamo a casa".

E' il video appello per fermare la pandemia di Covid-19, lanciato sui canali social ufficiali dell'Aeronautica Militare dal tenente colonnello Gaetano Farina, Pony zero, comandante della Pattuglia acrobatica nazionale "Frecce tricolori".