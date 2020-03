Coronavirus, i campioni dello sport lanciano #distantimauniti

Roma, 11 mar. (askanews) - Da Simone Barlaam a Leonardo Bonucci, da Federica Brignone a Sara Gama, da Filippo Tortu a Fabio Fognini, fino a Carolina Kostner, Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Vanessa Ferrari, Federica Pellegrini e Valentino Rossi: sono alcuni dei testimonial che hanno deciso di posare simbolicamente allungando le braccia come a sfiorarsi virtualmente, tutti uniti in un'unica grande catena che vuole arrivare a "toccare" ogni cittadino italiano, per farci sentire tutti un po' più vicini, anche nella distanza, durante l'emergenza coronavirus.

I campioni dello sport italiano sono scesi in campo con #distantimauniti, la campagna di sensibilizzazione per contenere il contagio e combattere il Covid-19 promossa dal Ministero delle Politiche giovanili e dello Sport insieme a Sport e Salute spa (realizzata dall Agenzia Metaphora del Gruppo Alphaomega).

Dagli sportivi italiani arriva un messaggio di fiducia e allo stesso una chiamata alla responsabilità: "È giusto restare a casa. Sono le regole. E ora, anche se sei giovane, è il momento di rispettarle per il bene di tutti: se ognuno di noi allunga il braccio verso l altro, sembrerà quasi di toccarci anche se solo virtualmente. Anche noi che ci alleniamo sempre per superare i limiti adesso dobbiamo rispettarli. Insieme possiamo far vincere all Italia anche questa partita. Insieme possiamo essere uniti anche se distanti". La campagna è stata subito rilanciata dalla rete, tanto che in poche ore #distantimauniti è balzato in cima agli hashtag più condivisi insieme a #iorestoacasa.