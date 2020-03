Coronavirus, Trump annuncia stop voli dall'Europa verso gli Usa

Roma, 12 mar. (askanews) - Per tenere lontani nuovi casi dal nostro Paese sospenderemo tutti i voli dall'Europa verso gli Stati Uniti per i prossimi 30 giorni, a partire dalla mezzanotte di venerdì".

E' drastica la decisione annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump dallo Studio Ovale: frontiere americane chiuse a tutti i viaggiatori in arrivo dall'Unione europea dalla mezzanotte del 13 marzo. Nessuna limitazione per le merci. La misura, inoltre, ha sottolineato Trump, non riguarderà il Regno Unito. Il presidente si è detto fiducioso che adottando queste drastiche misure si ridurrà significativamente la minaccia per i cittadini americani.

"Abbiamo dato una risposta a livello di sanità pubblica, abbiamo anche emesso delle allerte per quanto riguarda i viaggi in altri

paesi man mano che il virus si diffondeva - ha aggiunto - e avendo adottato queste azioni così intense sin dall'inizio abbiamo visto che negli Stati Uniti c'è stato un numero di casi minore rispetto ad altri paesi o all'Europa. L'Unione Europea non ha preso le stesse precauzioni, non ha limitato i viaggi dalla Cina e altri luoghi dove c'erano focolai, e quindi si sono verificati molti più casi. Annullati anche gli impegni del presidente per la campagna alle presidenziali 2020 in tre Stati. Trump non andrà in Colorado, Nevada e Wisconsin.