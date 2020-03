La lenta ripresa a Wuhan, città deserta epicentro del coronavirus

Roma, 5 mar. (askanews) - La lenta ripresa di Wuhan, epicentro del nuovo coronavirus. La città fantasma, 11 milioni di abitanti, sembra piano piano ripartire. Ma ancora molto lentamente. Pochi i passeggeri a bordo dei treni, tutti rigorosamente con mascherine e tuta, poche le persone in attesa sulle banchine delle stazioni ferroviarie.

Con il rallentamento della diffusione del virus in Cina e il corrispondente aumento in altre parti del mondo, alcuni residenti della provincia di Hubei stanno finalmente rientrando dalle loro famiglie, tenute finora in isolamento.

Ma la ripresa è davvero lenta. I treni ad alta velocità attraversano l'intera regione, ma solamente in pochi "osano" scendere alla fermata di Wuhan, importante snodo della Cina centrale. Un viaggio di sola andata...

Il Covid-19 ha ucciso quasi 3.200 persone, la stragrande maggioranza nella Cina continentale. Attualmente ci sono oltre 92mila casi globali, con infezioni in oltre 70 Paesi e territori. Le zone con maggior numero di contagi continuano a essere: Italia, Iran, Giappone, Corea del Sud e Cina.