Usa 2020, al Super Tuesday tutti (o quasi) con Joe Biden

New York, 3 mar. (askanews) - Negli Stati Uniti il partito democratico si prepara ai risultati del Super Tuesday, con 14 Stati americani chiamati a votare per le primarie. I primi seggi ad aprire sono stati quelli di Virginia e Texas per il martedì da cui potrebbe uscire il candidato de facto alla Casa Bianca.

Finora, quella di Dallas, in Texas, è stata la serata

più importante per Joe Biden dall'inizio della sua campagna elettorale, ancor più di quella che, sabato, gli ha dato alle primarie dem in South Carolina la prima vittoria in tre campagne presidenziali.

Nel giro di poche ore, l'ex vicepresidente ha raccolto il sostegno pubblico dei suoi ex rivali moderati: la senatrice Amy Klobuchar e l'ex sindaco Pete Buttigieg. I due lo hanno raggiunto sul palco a Dallas:

"Questo è il motivo per cui oggi metto fine alla mia campagna - ha detto Klobuchar - e sostengo Joe Biden alla presidenza".

"Sto cercando un leader, sto cercando un presidente - ha detto Buttigieg - che tiri fuori cosa è meglio da ognuno di noi, e sto incoraggiando tutti quelli della mia campagna elettorale di unirsi a me perché abbiamo trovato quel leader nel vice-presidente, presto presidente Joe Biden".

Ai due si è aggiunto anche l'ex deputato texano Beto O'Rourke, che si era ritirato dalla corsa alla nomination democratica a novembre.

"Voglio mettere in chiaro. Vi garantisco che non è l'ultima volta che vedrete questo ragazzo. Ti occuperai del problema delle armi con me, sarai colui che si prende questo impegno, conto su di te".

Il Super Tuesday servirà probabilmente a delineare lo scontro, inevitabile, tra l'ala moderata e quella progressista: se la seconda sembra aver scelto il senatore Bernie Sanders rispetto alla senatrice Elizabeth Warren, la prima appare più indecisa, anche se orientata verso l'ex presidente Joe Biden.

"È un broglio contro Bernie", ha commentato il presidente Donald Trump, dopo il ritiro di Buttigieg e poco prima dell'endorsement per Joe Biden.