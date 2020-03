Emergenza Coronavirus, Generali e Alleanza lanciano nuovi servizi

Milano, 3 mar. (askanews) - In seguito all'emergenza Coronavirus che sta colpendo l'Italia, Generali e Alleanza hanno lanciato in tutto il Paese nuove coperture assicurative per famiglie e imprese. Ce le ha presentate il Country manager e CEO di Generali Italia e Global Business Line, Marco Sesana.

"Oggi abbiamo deciso - ha spiegato ad askanews - di avviare delle iniziative in tutta Generali, Alleanza e Generali Italia, per stare vicino alle persone, ai nostri assicurati, alla rete. Per stare vicino a tutto il Paese, alle famiglie e alle imprese. Abbiamo previsto indennizzi in caso di contagio alle persone, abbiamo previsto indennizzi in caso di business interruption per le imprese; vogliamo dare certezze, sicurezza e un po' di tranquillità per consentire alle persone di ripartire e riavviare le proprie attività. Questa per noi è la cosa importante: fare in modo che le cose continuino e che ci sia continuità nel business".

Tra i nuovi servizi che il gruppo assicurativo mette sul piatto ci sono indennizzi in caso di ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19, diarie per ospedalizzazioni e convalescenze,oltre che l'estensione gratuita della copertura per tre mesi in caso di chiusura dell'attività.

"Dobbiamo fare in modo - ha aggiunto Sesana - che questa sia una piccola parentesi e che si torni con modalità diverse, con nuovi metodi di lavoro, alla nostra normalità e al nostro business come sempre".