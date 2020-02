Arrestato Vittorio Cecchi Gori, accusato di reati finanziari

Berlinale, Elio Germano orso d'argento come migliore attore: "Bel momento per cinema italiano"

(Agenzia Vista) Berlino, 29 febbraio 2020 Berlinale, Elio Germano orso d'argento come migliore attore: "Bel momento per cinema italiano" Si chiude la 70esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, diretto da Carlo Chatrian. Elio Germano vince l'orso d'argento per il miglior attore per il ruolo di Ligabue in 'Volevo nascondermi' di Giorgio Diritti. L'orso d'argento per la ...