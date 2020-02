Coronavirus, Borrelli: 821 contagiati, 46 guariti, 21 deceduti

Roma, 28 feb. (askanews) - "Le persone ammalate sono 821, 46 le persone guarite, 21 i morti". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa quotidiana con i dati aggiornati sul nuovo coronavirus in Italia, sottolineando che i tre deceduti di oggi sono "tre ultraottantenni e un ultrasettantasettenne e non sono deceduti per coronavirus, o meglio, non sappiamo ancora se sono morti in conseguenza del coronavirus, lo stabilirà l'Istituto Superiore di Santà".

"Un dato importante che voglio comunicare è che la metà degli 821, 412, sono persone che sono asintomatiche o con sintomi lievi che non hanno bisogno di ospedalizzazione; 345 poi sono le persone ricoverate in ospedale con sintomi e 64 in terapia intensiva".