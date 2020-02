Coronavirus, Oms: ora livello di minaccia mondiale è molto alto

Roma, 28 feb. (askanews) - Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che l'Organizazzione Mondiale della Sanità sta portanto a livello "molto elevato" la minaccia del nuovo coronavirus che ha causato circa 79mila contagi in Cina e oltre 5.000 nel resto del mondo. "I nostri epidemiologi hanno seguito continuamente gli sviluppi e adesso abbiamo aumentato la nostra valutazione del rischio di diffusione e dell'impatto del Covid-19 a un livello 'molto alto' in tutto il mondo" ha detto parlando a Ginevra.

Secondo l'Oms, infatti, il coronavirus potrebbe raggiungere la maggior parte "se non tutti i Paesi" del mondo. Ad oggi ne sono coinvolti 50. L'epidemia "si sta allargando" ha detto Gebreyesus, ma "in questa fase c'è ancora la possibilità di contenere il virus se verranno adottate robuste misure per una pronta rilevazione dei casi, l'isolamento e la cura dei pazienti e il tracciamento dei contatti".

Nelle ultime 24 ore, ad esempio, le autorità cinesi hanno reso noti 329 casi di Covid-19, il dato più basso in oltre un mese. Inoltre, ha spiegato il direttore generale dell'Oms, "oltre venti vaccini sono in via di sviluppo in tutto il mondo e diversi farmaci sono a una fase di sperimentazione clinica: ci aspettiamo i primi risultati nelle prossime settimane" ha concluso.