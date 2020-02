Coronavirus, Di Maio: senza minimizzare, ma coinvolge solo 50mila

Roma, 27 feb. (askanews) - "In questo momento in Italia, senza voler minimizzare, sono tra i 40 e i 50mila cittadini coinvolti su 60 milioni e su 301mila chilometri quadrati. Dico questo perché è importante specificare cosa sta avvenendo in Italia, nessuno lo vuole minimizzare. Ma se ci diciamo che su 7.904 comuni in Italia sono coinvolti pochi piu di dieci comuni, tutti piccoli, abbiamo modo anche di dirci quale è l'unità di grandezza e l'entità del fenomeno. Gli altri casi in Italia sono riconducibili ai due focolai, non ci sono nuovi focolai". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla stampa estera sul coronavirus.

"Questo è importante - ha aggiunto - perché stiamo osservando un comportamento da parte di tanti paesi esteri che stanno bloccando i voli verso tutta l'Italia o stanno sconsigliando i viaggi. I nostri figli vanno a scuola, nella maggioranza delle scuole italiane. E finché i nostri figli andranno a scuola, possono venire qui i cittadini stranieri come turisti, possono venire qui gli investitori e le nostre imprese possono continuare a produrre", ha concluso Di Maio.